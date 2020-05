Peene-Werkstätten: In Grimmen und Griebenow wird die Arbeit wieder aufgenommen 

Grimmen/Griebenow

Die Behinderten-Werkstätten waren zuletzt wochenlang geschlossen. Die Landesregierung hatte diese Maßnahmen beschlossen, um der Ausbreitung des Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern entgegenzuwirken. Jetzt kann es ganz langsam wieder losgehen. Die OSTSEE-ZEITUNG sprach mit der Peene-Werkstätten GmbH über die Vorgehensweise, die ab sofort umzusetzen ist, und wollte wissen, wie die Betreuung der Menschen mit Behinderungen künftig organisiert wird.

Parkettfabrik in Grimmen: Große Umstellung für Beschäftigte

Die Peene-Werkstätten GmbH mit Einrichtungen in Grimmen, Demmin, Dargun und Griebenow beschäftigt rund 300 Menschen mit Behinderungen. In Grimmen betreibt das Unternehmen eine Werkstatt zur Fertigung von Mosaikparkett und Brennholzverpackungen sowie den Brennholzverkauf.

„Wir sind ab sofort dabei, unsere Mitarbeiter unter Berücksichtigung der geltenden Hygienevorschriften wieder nach und nach in die Werkstätten zu holen und sie wieder in die Tagesstruktur einzubeziehen“, erklärt Frank Müller aus dem Sekretariat der Peene-Werkstätten in Demmin. Hierbei werden auch die Tätigkeiten der anderen Produktionsbereiche, wie Holztrocknung und Holzzuschnitt, Schritt für Schritt wieder aufgenommen.

Umfangreiche Belehrung

„Die Arbeitsweise hat sich in dem Sinne geändert, dass alle Mitarbeiter eine umfangreiche Belehrung in Hinblick auf unser Hygienekonzept erhalten. Zusätzlich haben sich die Pausenzeiten verschoben und es wird stark auf die Nutzung des Mund- und Nasenschutzes besonders bei der Personenbeförderung geachtet“, beschreibt Müller. Die geänderten Abstände an den Arbeitstischen und Arbeitsbändern erfordern bei den Werkstattbeschäftigten eine große Umstellung.

„Bereits während der Corona-Pause hielten unsere Betreuer Kontakt zu ihren Beschäftigten mit Telefonaten und Briefen. Es wurden Aufgaben verschickt, die bearbeitet werden mussten, ähnlich den Hausaufgaben der Schulen“, beschreibt Frank Müller, wie sich die vergangenen Wochen gestalteten.

Zudem wurde eine Notbetreuung angeboten. In den vergangenen zwei Wochen bereiteten sich die Betreuer umfangreich auf die geplante Öffnung vor und entwickelten Konzepte nach Vorgaben der Regierung und gemeinsam mit Betriebsmedizinern und anderen Experten.

Bioland-Gärtnerei in Griebenow : Frisches Gemüse

In Griebenow gibt es eine Außenarbeitsgruppe der Peene-Werkstätten in der Bioland-Gärtnerei „Querbeet“. Hier werden auf 5,4 Hektar Anbaufläche saisonale Bioprodukte angebaut. Der größte Teil der Fläche ist Freiland. Etwa 4400 Quadratmeter sind im geschützten Anbau, also mit acht Folientunneln überbaut.

Gemüse frisch vom Beet gibt es auch in Corona-Zeiten in der Biogärtnerei „Querbeet“ in Griebenow. Derzeit gibt es bereits Salate, Kräuter, rote Beete und Fenchel. Quelle: Archiv / Anja Krüger

„In unserer Bioland-Gärtnerei wurde auch in den Zeiten, in dem unsere Betreuten in der Häuslichkeit oder in den Wohnstätten waren, weitergearbeitet. Alles, was die Beschäftigten vor der Corona-Pause in den Anzuchtzelten vorbereitet hatten, musste ausgepflanzt werden. Die Tomaten, Radieschen und Salate wurden von den Gruppenleitern mit personeller Unterstützung aus den anderen Bereichen gepflanzt oder gesät. Denn die Bevölkerung soll trotz Corona mit frischem Biogemüse aus der Region versorgen werden“, beschreibt Frank Müller ausführlich.

Und sogar die Ernte hat bereits begonnen. „Aus unseren Zelten ernten wir bereits Salate, Kräuter, rote Beete und Fenchel. Unsere Produkte verkaufen wir auf dem Wochenmarkt in Greifswald und in unserem Hofladen. Wer möchte, kann auch bei uns bestellen, dann liefern wir gegen eine kleine Gebühr direkt bis zu Haustür oder zum Arbeitsplatz“, erklärt Müller.

