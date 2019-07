Miltzow

Einen per Haftbefehl gesuchten Mann aus Niedersachsen sowie eine seit zwei Jahren zur Aufenthaltsbestimmung ausgeschriebene ältere Dame sind jetzt in der Gemeinde Sundhagen gestellt, beziehungsweise angetroffen worden.

Wie die Polizei informiert, habe sie einen Hinweis bekommen, dass sich in der Gemeinde Sundhagen ein per Haftbefehle gesuchter 42-jähriger Niedersachse beruflich aufhalten soll. Insgesamt drei Haftbefehle lagen gegen den Gesuchten vor. Er wurde unter anderem wegen Betrugs und Diebstahls zu mehreren Monaten Haft verurteilt. Am Dienstag trafen die Polizisten des Grimmener Reviers den Mann dann an. Dieser wird nun seine Strafe die kommenden Monate hinter schwedischen Gardinen absitzen.

Eine vermeintlich verwirrte Frau in Mannhagen wurde der Polizei am Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr gemeldet. Tatsächlich trafen die Beamten in dem Ort in der Gemeinde Sundhagen die 77-Jährige auf der Straße an. Von Verwirrtheit aber keine Spur. Bei der Personenkontrolle stellte sich jedoch heraus, dass die ältere Dame aus Krefeld bereits seit zwei Jahren zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war.

Anja Krüger