Grimmen

Dass das Schokoladen-Dessert des Unternehmens Prolupin aus Grimmen wahrlich ausgezeichnet schmeckt, beweist nun der Preis, mit dem die Firma ausgezeichnet wurde. Erstmals verlieh die Tierschutz-Organisation PETA den „Vegan Food Award“. In 20 Kategorien konnten die Unternehmen sich um die Auszeichnungen bewerben. Im Bereich Dessert sahnte nun also die Grimmener Lupinen GmbH den Award ab. „Wir freuen uns riesig, dass so eine renommierte Organisation uns auszeichnet“, sagt Roland Brandstätt, Marketingdirektor aus Bremen.

Da die Nachfrage an veganen Lebensmitteln wächst und PETA diese Entwicklung fördern und würdigen möchte, verlieh sie in diesem Jahr erstmals auch in Deutschland den Preis. „Wir danken den Unternehmen damit für ihre zukunftsweisende Arbeit“, sagt Felicitas Kitali, Ernährungswissenschaftlerin und Fachreferentin für Ernährung bei PETA.

Das Schokoladen-Dessert gibt es seit Ende 2015 im Sortiment der „Made with Luve“-Reihe. Es bietet eine große Auswahl an pflanzlichen Alternativen zu klassischen Molkereiprodukten, wie veganes Eis und Joghurt. Die Produkte enthalten das Eiweiß der Süßlupine. Und diese wächst in Mecklenburg-Vorpommern. Am Produktionsstandort in Grimmen werden die Lupinen in einem einzigartigen und patentierten Verfahren verarbeitet.

Sortiment steht kurz vor der Erweiterung

Roland Brandstätt macht neugierig, wenn er sagt: „Wir sind kurz vor der Fertigstellung weiterer Produkte. Es wird bald neue Eis- und Lughurtsorten geben.“ Joghurt dürfen die alternativen Lughurt-Sorten aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden, da sie keine Milchprodukte enthalten und etliche Molkereien gegen die Grimmener Lupinen GmbH geklagt hatten. So wurde aus Joghurt kurzerhand Lughurt (die OZ berichtete).

Die Organisation PETA macht in einem Presseschreiben aufmerksam, dass jedes Jahr in Deutschland allein 800 Millionen Landlebewesen für die menschliche Ernährung getötet werden. Hinzu kämen Milliarden von Meeresbewohnern, heißt es in ihrem Schreiben.

Carolin Riemer