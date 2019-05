Wilmshagen

Petra Schwann-Nandke stand auf großen Bühnen vor großem Publikum, ist weit über die Landesgrenzen hinaus als Plattsnackerin bekannt. Seit ihrem elften Lebensjahr tritt sie vor Leuten auf. Lampenfieber dürfte die 54-Jährige doch keines mehr haben, sollte man meinen. Und doch sagt sie: „Ich bin total aufgeregt, um es nicht Angst zu nennen.“ Für sie steht ein ganz besonderes Wochenende bevor: Sie feiert Premiere in ihrer Theaterscheune in Wilmshagen.

Ein Abend voller Überraschungen für Darstellerin und Gäste

Was bei der Vorstellung gespielt wird, lässt sich vorher nicht sagen. „Selbst ich weiß es nicht“, sagt die 54-Jährige und zeigt auf ein Glücksrad. Von Lyrik über darstellende Kunst bis hin zu Musik: Insgesamt stehen zwölf Themenbereiche darauf. Dieses Rad entscheidet, was die Darstellerin auf ihre requisitenreiche Bühne bringt. „Glücksfee“ spielt das Publikum. „Es sind kurze Aufführungen, jede zwischen 20 Sekunden und 20 Minuten lang“, erzählt Petra Schwaan-Nandke. Aber was, wenn das Glücksrad mehrmals bei einem Thema landet? Diese Eventualität hat sie bedacht, hat mehrere Beiträge pro Themenfeld. Der Vorteil ihres Scheunentheaters: „Jeder Abend in meiner Scheune verläuft anders.“

Für sie selbst bedeutet das aber eine riesige Herausforderung, wie sie sagt. Der Kostümwechsel zwischen den einzelnen Nummern zum Beispiel. Auf der Bühne hat sie, für die Gäste nicht sichtbar, ihren kleinen Kostümfundus, kann sich so in Windeseile vom Rocker in eine Prinzessin verwandeln. Gleichermaßen eine Herausforderung für die Darstellerin als auch für das Publikum kann aber das Programm werden, meint sie. „Wenn beispielsweise nur ’schwere Kost’ gedreht wird“, nennt sie ein Beispiel. Ihr Potpourri an vorbereiteten Stücken umfasse jedenfalls Lustiges, Trauriges, Kreatives und Musikalisches.

Zur Galerie Am Wochenende feiert die Plattsnackerin Premiere in ihrem Scheunentheater in Wilmshagen. Freuen können sich die Gäste auf eine Menge Abwechslung.

Ein Punkt weniger auf der Löffelliste

Für die Plattdeusch-Ikone Petra Schwaan-Nandke geht mit ihrer Theaterscheune ein Traum in Erfüllung. „Auf meiner Löffelliste, der Liste der Dinge, die ich erledigt haben möchte, bevor ich den Löffel abgebe, steht ein eigenes Theater“, sagt sie. Dass sie die Scheune auf ihrem Grundstück in der kleinen Siedlung Wilmshagens werden würde, stand schon länger fest. „Im November des vergangenen Jahres war ich dann an dem Punkt, an dem ich gesagt habe ’Jetzt’“, erzählt sie. Auslöser sind ständige Engagements in Schleswig-Holstein gewesen. „Die ewige Fahrerei: Ik bin rut ut de Öller.“ Sofort habe sie sich daran gemacht, die Scheune aufzuräumen und ihre Requisiten, die sich bei ihr stapelten, durchzusortieren. Vieles ziert nun die Wände der alten Holzscheune. „Mein Problem war aber mein kreatives Loch im Kopf“, sagt die Plattsnackerin. „Bis Anfang März wusste ich nicht, was ich hier auf die Bühne bringen soll“, erzählt sie. Bis irgendwann die Idee mit dem Glücksrad geboren war ... „Theater ist eben Chaos“, sagt sie und lacht.

Kartenbestellung und Termine gibts am Telefon

Nur ihr Premieren-Wochenende, das sollte möglichst nicht im Chaos enden, wünscht sich die Wilmshagenerin. Unter anderem deshalb möchte sie, dass Karten nur telefonisch bei ihr bestellt und Termine erfragt werden. „Nachfragen lohnt sich immer. Auch für die Abende an diesem Wochenende gibt es noch einige wenige Restkarten“, wirbt sie.

Kontakt Petra Schwaan-Nandke: 038333 / 82 55

Anja Krüger