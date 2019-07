Stahlbrode

Sonnenuntergänge, ein Wildkirschenbaum, ein bunter Blumenstrauß, Kiefern, Herbstfarben, Spätsommer und viel mehr gibt es jetzt wieder in Stahlbrode zu sehen. Die Autodidaktin Hanna Petrik stellt im 14. Jahr in Folge ihre Malereien in der kleinen Stahlbroder Kapelle aus.

Vorpommern und speziell Rügen haben es ihr angetan. Sie liebt ihr Zuhause, besonders die Halbinsel Mönchgut auf Rügen, auf der sie in Gager seit einiger Zeit lebt. Und das sieht der Betrachter durch die Bilder. „Das ist die schönste Ecke Rügens, dort gibt es noch Ruhe“, sagt Hanna Petrik. Eines ihrer Bilder – die meisten sind mit Acryl gemalt – zeigt aber auch St. Tropez. Bei einem anderen „Hinter dem Deich“ hat sie ein Foto bearbeitet, Schichten von Druckfarben weggeschabt und neue aufgetragen. Pixelpainting nennt sie diese Technik.

„Für mich sind die nun 20 Jahre Malerei Ausdruck meiner unentwegten Suche, Gesehenes in der mir eigenen und für mich notwendigen Form und Farbe darzustellen“, erklärt Hanna Petrik ihre Malerei. Sie suche dabei weder die perfekte Wiedergabe der Wirklichkeit noch einen bestimmten Stil. Hanna Petrik: „Das, was ich aus dem Gesehenen reflektiere, will ich sehbar machen.“

„Die Bilder hängen seit Juni und bis Oktober“, informiert Hanna Petrik. Und das Schönste sei, dass in all den Jahren nie ein Bild gestohlen wurde. Immerhin ist die kleine Kapelle täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Wer Interesse hat, eine der Malereien zu erwerben, könne sich bei ihr oder Karl-Heinz Baschin aus Stahlbrode melden, der für die Ausstellungszeit die „Schlüsselgewalt“ über die ehemalige Wegekirche hat. Den Kontakt finden Besuchern in der Kapelle.

Touristen und Einheimische würden sich gleichermaßen für ihre Malereien interessieren, erzählt die Künstlerin. Zwischen 85 und etwa 200 Euro kosten die Bilder, vier von den derzeit ausgestellten sind bereits reserviert. Eines soll schon im September verschickt werden, weil die Frau des Käufers es im Oktober zum Geburtstag bekommen soll.

Eng verbunden fühlt sich Hanna Petrik mit Stahlbrode. Immerhin wohnte sie gemeinsam mit ihrem Mann zehn Jahre in dem kleinen Fischerdorf direkt gegenüber der Kapelle, bevor ihnen das dortige Grundstück zu groß wurde und sie nach Gager zogen. „Als Abschiedsgeschenk gab es damals von mir Sitzpolster für die harten Kirchenbänke. Noch ein paar Jahre vorher –1998 – hatte die ehemalige Lehrerin und Journalistin zum Subbotnik aufgerufen, um das Gestühl in der Wegekirche zu streichen. Auch heute noch sind die Polster zu finden und die Farben schmücken die Bänke. „Nur die Feuchtigkeit kommt von Jahr zu Jahr im Mauerwerk höher. Das ist sehr schade“, bedauert die Künstlerin.

Almut Jaekel