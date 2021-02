Grimmen

Winter und Lockdown sind nicht einfach für Pferd und Reiter. Nur Pensionspferde und Sportler mit Reitbeteiligung dürfen unter den auch im Stall geltenden Corona Vorschriften im Amateurbereich reiten – außer, Reiter haben ihre Pferde privat bei sich zu Hause. Ohne Reithalle war bis Ende letzter Woche nicht viel möglich.

Im 1. Reitverein Grimmen und im privaten Stall von Anke Witt dürfen keine Reitstunden mehr gegeben werden. „Wir dürfen kein Training durchführen. Ich darf nicht mal mehr in der Mitte stehen und die Reiter betreuen“, erklärt Anke Witt. „Die Kinder sind traurig. Das sind alles Pferdemädchen durch und durch“, so Witt weiter. Auch der kalte Winter verkomplizierte die aktuelle Situation zusätzlich.

Spaziergang mit Pferden möglich

Die Pensionspferde dürfen zwar weiter gepflegt und geritten werden, aber auch das war bis vor ein paar Tagen aufgrund der Wetterlage nicht möglich. „Es ist schon schwierig. Wir haben hier keine Halle und sonst sind wir Allwetterreiter und gehen viel raus“, so Witt. Jetzt gehen auch die Pferde spazieren. „Einen Spaziergang mit Mindestabstand unternehmen dürfen wir Gott sei Dank, damit die Kinder den Kontakt zu den Pferden nicht verlieren. Aus tierschutzrechtlichen Gründen müssen wir es auch“, weiß die Reiterin. Ihre zwölf Pferde sollen trotz der Umstände die nötige Zuwendung und Pflege bekommen.

Auch die Pferde leiden unter dem Lockdown

Die sozialen Kontakte und der Alltag sollen auch den Pferden fehlen. Der abrupte Bruch mit der Gewohnheit und die Bindung zu den Reitern macht das Pferdeleben nicht einfach. „Sie werden übermütig durch die fehlende Auslastung und brauchen eine Aufgabe und wollen was tun“, weiß Anke Witt. Außerdem befinden sich unter den Pferden richtige Sportler. „Die Turniersaison beginnt jetzt eigentlich, aber wenn das dann endlich wieder losgeht, fangen wir von vorne an. Ich brauche nicht starten, wenn ich weiß, dass Pferd und Reiter nicht fit genug sind“, so Witt weiter.

Profi-Karriere auf Eis gelegt

Wallach ZenturioW ist selbst gezüchtet und sollte dieses Jahr für die „Schwere Klasse“ Dressur vorbereitet werden, doch musste er aus dem Profi-Beritt wegen dem Lockdown zurückgeholt werden. „Es fehlen uns wichtige Monate und es braucht seine Zeit, bis er wieder in seinen Rhythmus kommt“, erklärt die ehemalige Inhaberin. Sechs Tage die Woche wurde ZenturioW unter der Leitung des Landestrainers geritten. Nun musste der Sportler abtrainiert werden. Auch die Karriere der Springstute aus der S-Klasse muss warten. Die Stute wurde gedeckt und erwartet Nachwuchs. „Viele gehen so lange in die Zucht, sonst ist ja nichts möglich gewesen“, weiß Witt.

Zwei Reiter gleichzeitig mit nötigem Abstand erlaubt

Susan Nehls, Vereinsvorsitzende des Reitsportclubs Elmenhorst 2008 e.V., beherbergt sieben Pensionspferde und neun eigene Pferde. Durch Reitbeteiligungen und private Besitzer kann der Betrieb weiterhin gewährleistet werden. Nur die Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. Das heißt: Zwei Reiter dürfen sich gleichzeitig in Stall und Reithalle aufhalten, aber mit Abstand und jedes Pferd wird mit seinem eigenem Putzzeug gestriegelt.

Die Koordination der Reiter erfolgt über eine App. Zeiträume von drei Stunden können von den Kindern ausgewählt und belegt werden, damit die Zahl der Anwesenden nicht überschritten wird. „Die Verantwortung mit den Pferden und die Selbstständigkeit schult auch. Die Kinder können sich selbst organisieren und fühlen sich erwachsen. Das klappt gut“, bemerkt die Vereinsvorsitzende. Sie sorgt dafür, dass die Zeiten eingehalten werden, und beaufsichtigt die Kinder beim Reiten.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das Training kann in der Halle fortgeführt werden, leider nicht so, als würden die Pferde für Turniere vorbereitet werden“, erklärt Nehls. „Aber die Kondition wird erhalten“, so Nehls weiter. Dazu sollen lockere Übungen und längeres Warmreiten gehören. „Die Turniere stehen zwar fest, aber ob die Termine auch wirklich eingehalten werden, ist noch unklar. Es weiß ja keiner, wann wir wieder loslegen können“,sagt sie besorgt.

Halle sei Dank

„Wir sind sehr dankbar, dass wir die Halle haben. Sonst wären wir jetzt wettertechnisch aufgeschmissen. Wir haben zwar einen super Reitplatz, aber als der Frost andauerte, war es für Pferd und Reiter zu gefährlich“, weiß Susann Nehls. Das würde auch dem 1. Reitverein Grimmen deutlich weiterhelfen. Mit Fördermittelanträgen soll dort eine Halle in Zukunft gebaut werden. „Aber es fehlen überall die Gelder und die Reitvereine werden teilweise auch hintenan gestellt. Wir haben wenig Rücklagen. Wir müssen ja die Pferde finanzieren, auch wenn die Einnahmen fehlen“, erklärt Anke Witt.

Turniere sind wichtig für die Motivation der Kinder

„Wir hoffen, dass dieses Jahr wenigstens ein bisschen was stattfindet, um die Kinder auch zu motivieren. Es gibt einige, die wollen nur so in der Freizeit reiten, viele möchten aber auch gerne an Turnieren teilnehmen“ sagt Witt. Susann Nehls weiß auch, dass es schwierig ist, die Kinder ohne Wettkampf auf Dauer zu motivieren. „Die wollen zeigen, was sie gelernt haben und was sie können, aber das ist momentan nicht möglich“, betont Nehls.

Von Christin Assmann