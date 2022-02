Stralsund

Groß sind die Befürchtungen, dass mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht das Chaos ausbricht. Laut Gesetz müssen ab 15. März alle Beschäftigten in Gesundheits-, Pflege- und Betreuungseinrichtungen gegen das Coronavirus geimpft sein. Wer jetzt noch keine Spritze erhalten hat, wird bis zum Stichtag nicht mehr genügend Zeit haben, einen ausreichenden Schutz aufzubauen. Werden ungeimpfte Angestellte den Job quittieren? Bleiben Patienten unversorgt?

Erste Antworten müssten sich beim Blick auf den Arbeitsmarkt abzeichnen. Genauer gesagt, bei vermehrten Arbeitslosmeldungen und einer spürbaren Zunahme offener Stellen, etwa im Pflegebereich. Ist dem so? „Die Arbeitslosmeldungen aus medizinischen und nichtmedizinischen Gesundheitsberufen bewegen sich aktuell auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr“, sagt Dirk Hausweiler, Geschäftsführer Operativ bei der Arbeitsagentur in Stralsund. Die Behörde ist für den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen zuständig.

Ausbildungsabbrecher – bislang Fehlanzeige

In den vergangenen Wochen habe Hausweiler aber „verstärkten Beratungsbedarf“ von Angestellten festgestellt. „Nicht selten geht es dann um berufliche Alternativen.“ Inwieweit daraus Arbeitslosmeldungen werden, lasse sich nicht abschätzen. „Seitens der betroffenen Arbeitgeber verzeichnen wir aktuell noch keinen erhöhten Beratungsbedarf.“

Im Januar waren im Gesundheits- und Sozialwesen 182 offene Stellen gemeldet. Im Januar vor einem Jahr sah es genau so aus. Da die Impfpflicht auch für Lehrlinge gilt, stellt sich die Frage: Kommt eine Welle von Ausbildungsabbrechern auf uns zu? „Bislang haben wir in der Arbeitsagentur noch keine Anfragen oder Beratungsbedarfe von Azubis verzeichnet.“

Ausbrüche in Heimen mit milderen Folgen Vermutlich wird der größte Erfolg der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gar nicht mal ihre Einführung sein, sondern ihre Ankündigung. Denn vielerorts haben sich zögernde Angestellte im Gesundheits- und Pflegebereich aufgrund der drohenden Konsequenzen doch noch für eine Impfung entschieden. Ein wichtiger Effekt der Impfungen: Von Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen ist seit langer Zeit kaum noch etwas zu hören. „Diese gibt es immer noch und immer wieder einmal, da sich das Eintragen von Infektionen doch nicht restlos vermeiden lässt“, sagt Kreissprecherin Stefanie Skock. „Dank der Impfungen haben diese Ausbrüche aber deutlich mildere Folgen.“

Die Zeit wird knapp, aber die Devise lautet: abwarten

Für massive Umwälzungen gibt es derzeit also keine Anhaltspunkte. Helios in Stralsund und das Deutsche Rote Kreuz Rügen-Stralsund, Arbeitgeber von mehr als 2500 Beschäftigten, sprechen von Impfquoten über 90 Prozent in ihren Einrichtungen. Dennoch: Jeder einzelne Mitarbeiter ist wichtig. Das zeigt auch eine Nachfrage bei Kervita. Das Hamburger Unternehmen betreibt eine Reihe von Altenheimen in Norddeutschland, unter anderem auf Rügen und in Stralsund. Von ihren 95 Mitarbeitern seien alle bis auf zwei geimpft, sagt Heike Gräfe, Direktorin des Senioren-Zentrums „Am Tierpark“ in der Hansestadt. „Ich möchte sie gerne behalten. Sie sind bei uns Leistungsträger“, so ihre Einschätzung. „Wir haben lange darüber diskutiert. Aber sie haben ihre Entscheidung getroffen und wir akzeptieren es.“

Ihre Stellen seien bisher nicht neu ausgeschrieben. Noch hofft Gräfe auf eine andere Lösung. Zudem sei unklar, wie mit den beiden über den 15. März hinaus zu verfahren sein wird. „Einerseits wollen wir keine Strafen zahlen müssen, denn auch das steht im Raum“, sagt die Direktorin. „Andererseits muss das Gesundheitsamt die Entscheidung treffen. Und die haben gerade so viel Arbeit – die haben dafür gar keine Zeit.“ Obwohl die Zeit knapp wird, heißt es für die Einrichtungen: abwarten.

Spagat zwischen Versorgungssicherheit und Impfpflicht

So auch beim Pommerschen Diakonieverein, der unter anderem in Stralsund und Rügen Behinderte betreut – 400 Mitarbeiter kümmern sich um 640 Menschen. Das Arbeitsverhältnis mit ungeimpftem Personal werde solange aufrechterhalten, „bis seitens des Gesundheitsamtes ein Tätigkeitsverbot ausgesprochen wird“, sagt Pressesprecherin Manuela Röthke. „Bei fehlendem Personal müssen Aufnahmestopps geprüft werden.“ Pflegekräfte aus anderen Bereichen könnten einspringen, aber das sei nur für den Übergang möglich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Letztlich muss in allen Einrichtungen die Versorgungssicherheit gewährleistet bleiben. Diesen Aspekt darf das Gesundheitsamt, das jetzt schon stark ausgelastet ist und jeden Einzelfall prüfen muss, nicht außer Acht lassen. Einerseits müsste ungeimpftes Personal gehen, andererseits dürfen zu pflegenden Personen nicht unversorgt bleiben. Wie soll dieser Spagat überwunden werden?

Ab wann wird aus wenig zu wenig?

Einen Betreuungsschlüssel wie etwa im Kita-Bereich gebe es für Pflegeheime nicht, sagt Stefanie Skock, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen. „Vielmehr sind für die Errechnung benötigter Personalstellen verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, die in jeder Einrichtung unterschiedlich sind.“ Auslastung, Pflegegrade, Anteil fester Bewohner und Tagesgäste und weitere Aspekte sind ausschlaggebend. Die Angabe, wie viel Prozent des Personals ausfallen kann, ehe die Versorgung gefährdet ist, könne das Gesundheitsamt nicht festlegen, so Sprecherin Skock. Erst nach „Ermessensausübung und einem Abstimmungsprozess zwischen Amt und Einrichtung“ würden Tätigkeitsverbote ausgesprochen.

Das heißt: Wenn Angestellte ungeimpft sind, die Einrichtung aber sagt, nicht auf sie verzichten zu können, ist es möglich, dass sie nach dem „Abstimmungsprozess“ weiter arbeiten dürfen. Da die Anzahl der verzichtbaren Personen schon jetzt äußerst gering ist, bleibt unklar, ob überhaupt Tätigkeitsverbote in nennenswerter Höhe ausgesprochen werden.

Von Kai Lachmann und Christopher Gottschalk