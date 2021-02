Grimmen

Das Kursana-Domizil in Grimmen ist wieder coronafrei. Und so sind Besuche im Altenpflegeheim am Bahnhof unter bestimmten Auflagen auch wieder möglich.

Ende Dezember und Anfang Januar waren dort mehr als 50 Personen mit Covid 19 infiziert. Dazu zählten viele Heimbewohner, aber auch Pflegepersonal. Einige der Senioren waren mit oder an Corona verstorben.

Aktivitäten in Kleingruppen möglich

„Wir freuen uns mit den Bewohnern und ihren Angehörigen, dass unser Haus bereits seit dem 15. Januar Corona-frei ist“, sagt Irene Salomo, Direktorin des Kursana-Domizils Grimmen. Nach Anmeldung sind Besuche der jeweiligen Bezugsperson jetzt wieder möglich. Die strengen Hygiene- und Abstandsregeln müssten dabei natürlich weiterhin eingehalten werden, informiert Irene Salomo.

Viele der Senioren, die im Grimmener Seniorenheim leben, halten auch wegen der bisherigen absoluten Besuchersperre seit Wochen mit den Tablets Kontakt zu ihren Angehörigen, die die Einrichtung zur Verfügung gestellt hat. Das werde gern genutzt. „Um Abwechslung in den Heimalltag zu bringen, bieten wir Aktivitäten unter Einhaltung der Abstandsregeln an, zum Beispiel kleine Geburtstagsrunden oder andere Aktivitäten in Kleingruppen“, sagt die Direktorin.

Dank an Helfer und Unterstützer

Etwas möchte Irene Salomo auf jeden Fall einmal loswerden: „Vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den letzten Wochen Außergewöhnliches geleistet und mit großer Disziplin die Verhaltensregeln und Hygienerichtlinien eingehalten haben. Gemeinsam haben wir das Coronavirus besiegt.“

Aber auch die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes des Kreises Vorpommern-Rügen und der Heimaufsicht sowie deren große Unterstützung hätten geholfen, die Krise zu meistern. Großes Verständnis und die Unterstützung hätten die Mitarbeiter während dieser Zeit außerdem von den Angehörigen erfahren.

Salomo: „Auch über das Hilfsangebot der Stadt Grimmen durch unsere stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner haben wir uns sehr gefreut, und es zeigt wieder einmal: Grimmen hält zusammen!“

Von Almut Jaekel