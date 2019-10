Pilgerin verläuft sich im Wald bei Zarrentin

Zarrentin

Sie habe sich zwischen Zarrentin und Tribsees in einem Wald verlaufen. Mit dieser Aussage wandte sich am Donnerstag gegen 16 Uhr eine Pilgerin an den Polizeinotruf. Zwei Streifenwagenbesatzungen des Grimmener Reviers mit Unterstützung des Jagdpächters suchten nach der Frau.

Nach rund einer Stunde fanden sie die Pilgerin aus dem Taunus schließlich wohlbehalten an einem Hochsitz. Lust, ihren Weg zu Fuß fortzusetzen hatte die Frau dann aber nicht mehr. Ein Streifenwagen brachte sie nach Tribsees, wo sie sich eine Unterkunft nahm und von dem Schreck erholte.

Mehr zum Thema:

Stralsunder Kicker-Duo auf dem Jakobsweg

Von Stralsund nach Santiago de Compostela

Von Anja Krüger