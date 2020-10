Stahlbrode

Bevor die letzte von Sabine Petters geführte Pilgertour in diesem Jahr startet, werden Atem- und Fußmuskulatur vor den Toren der Kapelle Stahlbrode aktiviert. „Denn, was man als erstes während der Pilgertour spürt, sind die Glieder“, bemerkt Petters mit einem Lächeln. Also bringt das Quintett, das mit Petters die 14 Kilometer von Stahlbrode nach Jager läuft, zunächst Körper, Geist und Natur in Wallung und Einklang. Dann beginnt die Reise, auf der nicht Jager, sondern der Weg selbst, das eigentliche Ziel ist.

Heilige Stätten als Endstation, der Weg als Ziel

Zwar haben Pilgerreisen in der Regel einen heiligen Ort, ein religiöses Zentrum als Endpunkt. Die berühmtesten Routen für Christen führen nach Rom, Santiago de Compostela ( Spanien), Jerusalem und Lourdes ( Frankreich). Doch die wahre Motivation besteht in dem Erleben der Geschehnisse unterwegs. Die simple Ungezwungenheit während des Pilgerns führt den Pilger häufig auch zu sich selbst.

„Pilgern heißt auch immer: Was begegnet mir auf dem Weg?“, verdeutlicht Petters. Im Gebiet Sundhagen erst einmal Natur. Sundblick bis Rügen; vom Morgentau feuchte Gräser, die sich tapfer zwischen den beiden Trampelpfaden halten und Blätter, die sich schon früh im Herbst vom Baum verabschiedet haben.

Petters ’ Gruppe war schon am „Ende der Welt“

Doch die Natur ist zunächst nur Randerscheinung, denn die Gruppe um Petters schnattert mit Pilgerstart direkt drauf los. Mit Fred und Elke sind zwei erfahrene Pilger dabei. Elke ist am Golf von Biskaya gelaufen. Fred ist den „Camino“, also den Jakobsweg nach Santiago de Compostela abgeschritten. „Ich bin bis ans Ende der Welt gelaufen“, sagt Fred.

Damit meint er Finisterre (spanisch für „Ende der Erde“), das im Nordwesten der iberischen Halbinsel an den Atlantik grenzt und für viele Pilger das eigentlich Ende des Weges.

„Ich war 2003 dort, bevor der Jakobsweg durch das Buch von Hape Kerkeling kommerzialisiert und von deutschen Pilgern überrannt wurde“, schiebt Fred hinterher.

Schriftsteller lösen Pilger-Hypes aus

2006 erschien das Buch „Ich bin dann mal weg“ von Hape Kerkeling. Dieses löste einen Boom unter deutschen Pilgern aus. Keine Ausnahme. Der brasilianische Schriftsteller Paulo Coelho löste bereits 1987 mit „Auf dem Jakobsweg“ ebenfalls einen Hype in seinem Heimatland aus. Fred empfiehlt eher Carmen Rohrbach („ Jakobsweg. Wandern auf dem Himmelspfad“).

Nach dem ersten Innehalten an einer kleinen Sandbucht des Strelasunds entschließt sich die Gruppe um Sabine Petters, den folgenden Abschnitt schweigend zu gehen. Automatisch werden alle Sinnesorgane auf die Natur ausgerichtet. Jedes Knacken eines auf dem Weg liegenden Astes kommt einem Kanonenschlag gleich. Das Rascheln der Blätter in den Bäumen und auf den Pfaden ist ein ununterbrochenes Konzert, das die Ohren belegt. Eine Joggerin kommt der Gruppe entgegen, alle zwingen sich, zur Begrüßung nur zu Nicken.

„Erst war es komisch, zu schweigen. Ich sage ja eigentlich immer etwas“, lacht Sybille, als das Gelübte beim nächsten Stopp aufgehoben war. „Aber dann ging es immer besser.“

Max Raabe „stört“ die Selbstfindung

Und der Weg zu einem selbst? Animiert die Sundhäger Küstenlandschaft zur Selbstfindung oder Beantwortung selbst gestellter Fragen?

Sabine Petters macht diesmal Max Raabe einen Strich durch die Rechnung. Der Song „Guten Tag, liebes Glück“ hängt ihr im Ohr. „Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein“, trällert sie vor und sagt: „Den habe ich am Morgen im Radio gehört. Und er passt perfekt.“ Denn Sabine Petters hat ihren letzten Pilgertag des Jahres unter das Motto „Dankbare Schritte“ gestellt. Dazu gibt sie der Gruppe eine Anregung, wie sie Dankbarkeit messen könne. „Ich nehme Steine oder Bohnen in eine linke Jackentasche. Immer, wenn ich einen Moment erlebe, in dem ich für etwas dankbar bin, packe ich davon eins in meine rechte Tasche. Am Ende des Tages kann ich zurückblicken, wofür ich alles dankbar war.“

Petters führt Pilgerinteressierte seit drei Jahren

Das ist nicht der erste Tipp, der, ob der Einfachheit, verblüfft wie dankbar bei den Mitstreitern von Sabine Petters aufgenommen wird. Vor drei Jahren hat sie mit den geführten Pilgertouren in der Region angefangen. Zunächst auf Teilstücken der Via Baltica, dem baltischen Jakobsweg, der zwischen Swinemünde und Osnabrück auch durch Greifswald, Grimmen und Tribsees führt, um den Willigen den Pilger-Spirit näher zu bringen. Mittlerweile zeigt sie auch Strecken abseits des nördlichsten Jakobsweges Deutschland, den sie auch schon komplett gelaufen ist.

So wie am Sonnabend von Stahlbrode in ihr Heimatort Jager. „Das sind 14 Kilometer – ein guter Einstieg für längere Pilgertouren“, meint Sabine Petters. Zudem schmerzen die Glieder nicht nach dieser „Kurzstrecke“.

Von Horst Schreiber