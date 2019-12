Pkw-Fahrer rammt Auto auf Tankstellengelände bei Klevenow und flieht

Klevenow

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer rammte am Freitag gegen 14.40 Uhr auf dem Tankstellengelände am Gewerbestandort Pommerndreieck mit seinem Nissan einen Skoda Octavia und floh. Der Schaden am Skoda einer Frau aus der Gemeinde Süderholz: circa 1000 Euro.

Wie die Polizei am Montag informiert, konnte aufgrund von Zeugenhinweisen das Kennzeichen und damit auch die Halterin des Nissan – eine Frau aus Anklam – ermittelt werden. Die Halterin gab an, dass ihr Sohn mit dem Wagen unterwegs sei. Später stellte sich der 20-Jährige selbst bei der Polizei in Anklam und gab die Fahrerflucht zu. Er hatte wohl Angst vor Konsequenzen, floh deshalb vom Unfallort.

Nicht ohne Grund. Denn mehrfach war er in der Vergangenheit bereits aufgefallen, weil er unter Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs war. Und auch am Freitag reagierte ein entsprechender Test positiv auf THC. Die Staatsanwaltschaft veranlasste daraufhin, dass ihm der Führerschein entzogen wurde.

Von Anja Krüger