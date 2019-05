Rönkendorf

Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt. Sie war mit ihrem Fahrzeug zwischen Rönkendorf und Hugoldsdorf frontal gegen einen Straßenbaum geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Fahrerin des Wagens der Marke Opel am Mittwoch gegen 15.45 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Gemeindestraße zwischen Rönkendorf und Hugoldsdorf ab. Sie streifte mit ihrem Pkw zunächst einen Straßenbaum und prallte anschließend frontal gegen einen weiteren Baum.

Bei dem Aufprall erlitt die 28-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen schwere Verletzungen und musste per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Pkw entstand Totalschaden. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei, zuständig für den Bereich ist das Polizeirevier in Grimmen, auf circa 4000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

akr