Pkw-Fahrerin verursacht Unfall in Grimmen und flüchtet

Grimmen

Einen Schaden von insgesamt circa 2000 Euro verursachte am Montag gegen 10 Uhr eine Pkw-Fahrerin in Grimmen. Sie war in der Langen Straße mit ihrem Audi gegen einen parkenden Pkw, einen Opel, gefahren und geflüchtet. Den Unfall beobachtete allerdings der 31-jährige Halter des Opels. Er informierte die Polizei.

Wie sich herausstellte, wurde der Audi nach dem Unfall in der Nähe des Unfallorts geparkt. Die Fahrerin allerdings wurde nicht angetroffen. Die Polizisten hinterließen daraufhin eine Visitenkarte an dem Wagen. Im Laufe des Tages meldete sich dann die 60-jährige Halterin aus dem Amtsbereich Miltzow im Grimmener Polizeirevier.

Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Fahrerflucht ermittelt.

Von Anja Krüger