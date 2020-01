Pkw-Fahrerin verursacht in Grimmen zwei Unfälle in Folge

Grimmen

Erst beim Überholen einen Pkw gerammt, nach der Unfallaufnahme gegen einen parkenden Pkw gefahren: Eine 77-jährige Autofahrerin verursachte am Montagvormittag in Grimmen gleich zwei Unfälle in Folge und damit einen Schaden von insgesamt circa 4500 Euro.

In der Bahnhofstraße überholte die 77-jährige Grimmenerin mit ihrem Volvo auf Höhe der einstigen Geschenkboutique einen Tiguan, den die 66-jährige Fahrerin aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf gerade einparken wollte. Sie selbst beabsichtigte, nach in den Birkenweg abzubiegen. Jedoch unterschätzte sie wohl den Abstand zum Tiguan. Es kam zum Zusammenstoß durch den an den beiden Pkw ein Schaden von jeweils circa 1500 Euro entstand.

Nach der Unfallaufnahme durch Polizisten des Grimmener Polizeireviers setzte die 77-Jährige ihre Fahrt in den Birkenweg fort. Weit kam sie allerdings nicht. Im Birkenweg fuhr sie mit ihrem Wagen gegen einen geparkten Toyota. Die Schäden bei diesem Unfall: circa 1000 Euro an ihrem Volvo, circa 500 Euro am Toyota.

Von Anja Krüger