Eine Pkw-Fahrerin verursachte am Mittwoch kurz nach 10 Uhr in Grimmen einen Schaden von insgesamt circa 6300 Euro beim Ausparken ihres Wagens. Sie hatte das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Ihr Wagen krachte in einen parkenden Pkw und schob diesen gegen einen Zaun.