Pkw brennt in Grimmen: 10 000 Euro Schaden

Grimmen

In der Nacht zum Sonnabend brannte in Grimmen im Rosenweg ein Pkw. 15 Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehr der Trebelstadt waren mit drei Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei schätzte den Schaden am Wagen auf circa 10 000 Euro.

Wie diese informiert, sind Feuerwehr und Polizei kurz nach 23.30 Uhr am späten Freitagabend wegen des Pkw-Brandes informiert worden. Ursache für das Feuer, das im Motorraum ausgebrochen war, war wohl ein technischer Defekt an dem BMW X3.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Anja Krüger