Pkw kollidiert bei Fäsekow mit Baum: Mutter und Kleinkind verletzt

Fäsekow

Um eine junge Mutter und ihr 14 Monate altes Kind mussten sich in der Silvesternacht die Ärzte des Helios-Hanseklinikums in Stralsund kümmern und sie nach einem Unfall behandeln. Die 21 Jahre alte Frau kam in den frühen Abendstunden auf der Verbindungsstraße zwischen Bassendorf und Fäsekow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) am Ende einer Linkskurve in Richtung Fäsekow mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Auto seitlich mit einem Straßenbaum, teilt die Polizei mit.

Die Mutter und das Kleinkind verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum nach Stralsund gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Von OZ