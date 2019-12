Pkw kollidiert bei Vorland mit Baum: Zwei Verletzte

Vorland

Zwei verletzte Personen, ein Schaden von circa 10 000 Euro: Das ist das Resultat eines Unfalls am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr zwischen Gremersdorf und Vorland.

Eine 29-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Splietsdorf befuhr die Kreisstraße 12 in Richtung Vorland. Laut Polizei kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort einen Baum. Ihr gelang es anschließend, den Wagen wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Jedoch kam sie erneut nach rechts von der Straße ab, streifte mit dem Wagen erneut einen Straßenbaum und kollidierte schließlich mit einem weiteren. Durch den Aufprall drehte sich der Pkw, ein Opel, und kam letztlich auf der Straße zum Stehen.

Die Fahrerin und ihr 42-jähriger Beifahrer – ebenfalls aus der Gemeinde Splietsdorf – wurden per Rettungswagen mit leichten Verletzungen zur Behandlung in das Krankenhaus in Bartmannshagen gebracht.

Am Pkw entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

Von Anja Krüger