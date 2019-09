Pkw krachen in Grimmen aufeinander

Grimmen

Unaufmerksamkeit war wohl ursächlich für einen Unfall am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in Grimmen. In der Tribseeser Straße fuhr eine 38-jährige Fahrerin eines Pkw Ford auf den Wagen vor ihr auf. An den beiden Pkw entstand ein Schaden von insgesamt circa 5000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Wie die Polizei informiert, befuhren ein Pkw Honda, gefahren von einem 29-jährigen Mann aus Bad Sülze, und die 38-Jährige die Tribseeser Straße in Richtung Leyerhof. Zwischen der Fußgängerampel und dem Abzweig zum Jarpenbeeker Damm musste der Honda verkehrsbedingt halten. Das übersah wohl die 38-Jährige aus der Gemeinde Süderholz und fuhr auf.

Von Anja Krüger