Reinkenhagen

Bei einem Unfall auf der B 96 wurde am Sonnabend gegen 0.20 Uhr ein Pkw-Fahrer verletzt. Er musste von Feuerwehrleuten aus seinem Wagen geborgen werden, nachdem sich dieser überschlagen hatte.

Wie die Polizei informiert, geriet der 51-jährige Fahrer eines Pkw Mitsubishi ASX aus bisher ungeklärter Ursache kurz hinter dem Abzweig Reinkenhagen erst nach links in eine Stahlschutzplanke und kam dann nach rechts von der B 96 ab. Daraufhin überschlug sich der Pkw.

Der Fahrer wurde verletzt durch Feuerwehrkameraden aus dem Pkw gerettet und anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug und an einer Leitplanke entstand ein Sachschaden von insgesamt circca 8000 Euro. Die Bundesstraße musste zeitweise in Richtung Stralsund voll gesperrt werden.

akr