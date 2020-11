Greifswald

Erst im nächsten Jahr kann die Verbandsversammlung des Planungsverbandes Vorpommern über weitere Eignungsgebiete für den Bau von Windkraftanlagen entscheiden. Wie die Geschäftsstelle in Greifswald informierte, fällt die am 25. November geplante Zusammenkunft wegen der Corona-Pandemie aus. Voraussichtlich findet die Sitzung nun im Januar statt.

Seit 2013 ringt der Planungsverband darum, wo künftig in Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen noch Windräder gebaut werden. Jetzt ist das überall möglich.

Fast 90 Prozent der Flächen in Vorpommern-Greifswald

Im Juni hatte die Verbandsversammlung 32 von 48 vorgeschlagenen Eignungsgebieten mit Mehrheit nach einer vierten Beteiligungsrunde bestätigt. An den Küsten, auf Rügen und dem früheren Kreis Ribnitz-Damgarten dürfen künftig keine neuen Anlagen errichtet werden. Zu den restlichen 16 und drei schon einmal gestrichenen lief bis zum 3, September eine fünfte Anhörung.

Wieder mit dabei sind Wolgast und Battinsthal ( Vorpommern-Greifswald) sowie Wittenhagen, Richtenberg/Zandershagen (Vorpommern-Rügen).

Bürgerinitiativen kämpfen in vielen Orten gegen die Anlagen in ihrer Nachbarschaft, und betroffene Gemeinden wie Behrenhoff und Dargelin geben zumindest in der Regel negative Stellungnahmen ab.

Von Eckhard Oberdörfer