Plattdeutsch hat eine besondere Gabe: Es lässt böse Worte niedlich klingen. Klaukschieter klingt doch viel liebevoller als Klugscheißer, oder? Seit 1995 zeichnet der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern die schönsten und aktuellsten plattdeutschen Worte aus. Im vergangenen Jahr war es übrigens utklamüsern, also etwas herausfinden.

Da das Leben sich aber stets verändert und moderner wird, müssen auch neue Worte her. Und so entstanden Worte wie der Klappräkner (Laptop), das Lämmerhüppen (Diskothek), der Ackerschnacker (Handy) oder das Bankenmalür (Finanzkrise). Herrlich. Während bis vor Kurzem noch der Ackerschnacker mein persönlich liebstes Plattdütsch-Wort war, wurde es nun abgelöst. Der Mundschutz, der aktuell nicht nur IN aller Munde, sondern auch VOR aller Munde sein soll, wurde ins Plattdeutsche mit dem zauberhaften Wort „Snutenpulli“ übersetzt. Benutzten Sie es doch einfach im Alltag. Es zaubert ihrem Gegenüber bestimmt auch in Corona-Zeiten ein Lächeln ins Gesicht.

Von Carolin Riemer carolin.riemer@ostsee-zeitung.de