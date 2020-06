Politiker aus Vorpommern-Rügen fordern: „Schulen schnellstmöglich komplett öffnen“

Stralsund

Die Kreistagsfraktion der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler fordert, die allgemeinbildenden Schulen im Land „endlich wieder komplett und zwar schnellstmöglich“ zu öffnen. Dabei sei es unerheblich, dass es nur noch rund zwei Wochen bis zum Beginn der Sommerferien (22. Juni bis 1. August) sind. Denn „andernfalls machen wir uns gegenüber unseren Kindern schuldig, die ihrer Bildungschancen jeden Tag mehr beraubt werden.“

Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, schreiben die Kommunalpolitiker um ihren Kreistagsfraktionsvorsitzenden Mathias Löttge dies in einem offenen Brief, den sie an Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) nach Schwerin geschickt haben. Darin heißt es weiter: Es gehe auch um die psychische Gesundheit. „Ohne den Schulalltag gibt es bei vielen Schülerinnen und Schülern keine Tagesstruktur mehr, was gerade für die Jüngeren überaus fatal ist.“ Eingeschränkte Schulöffnungen wie bisher seien nicht verhältnismäßig, da das Infektionsgeschehen „nahezu gegen null“ tendiere.

Mathias Löttge führt die Kreistagsfraktion BVR/FW an. Quelle: Robert Niemeyer

„Digitaler Unterricht ist kein Allheilmittel“

Tatsächlich bewegt sich die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in MV auf einem vergleichsweise geringen Niveau. 48 Personen haben sich in den vergangenen vier Wochen im gesamten Bundesland mit dem Coronavirus angesteckt. Davon sind allein neun Infektionen auf Pfingstgottesdienste in Vorpommern zurückzuführen.

Um die Ausbreitung einzudämmen, schlossen die Schulen im Bundesland im März und werden nun langsam gestaffelt wieder geöffnet. Um den Unterricht weiterhin aufrechtzuerhalten, wurden unter anderem digitale Formen angewandt. Mathias Löttge gibt zu bedenken: „Digitaler Unterricht ist kein Allheilmittel und kann lediglich den Präsenzunterricht ergänzen.“ Ein Tag pro Woche Anwesenheit in der Schule – so sieht zurzeit die Regelung für zahlreiche Schüler aus – sei zu wenig, meint der Fraktionsvorsitzende. „Denn Schule erzeugt eine Routine, die Sicherheit gibt und zugleich Disziplin erfordert.“

Abstand in der Schule, aber nicht im Bus?

Die geplante Wiederaufnahme des regulären Schulbetriebs nach den Sommerferien sei zu spät. „Erforderlich ist dafür die Aufhebung des Mindestabstandes von 1,50 Metern. Schon jetzt, beim eingeschränkten Schulbesuch, sind die Schülerinnen und Schüler gezwungen, diesen Mindestabstand jedes Mal zu unterschreiten, wenn sie in den Schulbus steigen. Dort sitzen sie brav mit Mundschutz, im Sommer sogar neben Touristen von überall her, nebeneinander“, heißt es in dem Schreiben.

Das Ansinnen, den Schulbetrieb zeitlich zu staffeln, lehnen die BVR/FW-Politiker ab, da die Anbieter des Busverkehrs den umfangreicheren Schülerverkehr nicht stemmen könnten. Dies würde wiederum berufstätige Eltern belasten, die sich überlegen müssten, wie sie die Kinder zu den verschiedenen Uhrzeiten zur Schule bringen könnten, befürchtet Löttge.

Eine Reaktion der Ministerin auf den Brief steht derzeit noch aus.

Von Kai Lachmann