Polizei-Einsatz auf A20 bei Grimmen: Mann (37) will Auto bis zur nächsten Tankstelle schieben

Kurioser, aber auch gefährlicher Zwischenfall auf der A20 bei Grimmen: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, versuchte ein Mann (37) sein wegen Spritmangel liegengebliebenes Fahrzeug zur nächst gelegenen Tankstelle an der Ausfahrt Grimmen-Ost zu schieben.

Ehefrau (35) saß am Steuer

Der Vorfall ereignete sich bei Dunkelheit am Dienstag gegen 18.45 Uhr in Fahrtrichtung Stettin. Polizeibeamte erblickten den Mann und das Fahrzeug kurz vor der Anschlussstelle Grimmen-Ost. Am Steuer saß seine Ehefrau (35). Polizeisprecherin Jennifer Fischer: „Nach jetzigen Erkenntnissen blieb der Opel Astra aufgrund von Kraftstoffmangel auf dem Seitenstreifen der Autobahn stehen. Der 37-jährige Beifahrer hat dann versucht das Fahrzeug von der Autobahn zur nächsten Tankmöglichkeit zu schieben.“

Die Beamten belehrten das Ehepaar daraufhin über die Gefahren der Aktion. „All die Kraft und Mühe half letztlich nichts, ein Abschleppunternehmen musste anrücken und das Fahrzeug mitnehmen“, sagte Polizeisprecherin Fischer. Bis zu dessen Eintreffen sei die durch das deutsche Ehepaar aus Stralsund ausgelöste Gefahrenstelle durch Polizeibeamte abgesichert worden.

Bei leerem Tank den Pannendienst verständigen

Ein fahrlässig verursachtes Stehenbleiben auf der Autobahn stelle nicht nur eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr dar, sondern kann auch geahndet werden, so die Polizei. Laut Paragraf 23 der Straßenverkehrsordnung sind Fahrer verpflichtet, genügend Treibstoff für die Fahrt an Bord zu haben. Wenn das Liegenbleiben in Kauf genommen wird, kann eine Strafe die Folge sein, erst recht, wenn es zum Unfall kommt.

Die Polizei rät im Falle des Liegenbleibens, auf den Seitenstreifen zu fahren, die Stelle mit dem Warndreieck zu sichern und umgehend einen Pannendienst zu bestellen und den Gefahrenbereich hinter die Leitplanke zu verlassen.

Von OZ/al