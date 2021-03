Polizei Grimmen: 564 Verstöße durch Handynutzung allein 2020

Grimmen

Im Revier Grimmen und der angrenzenden Autobahn wurden von der Polizei 564 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung im Straßenverkehr im vergangenen Jahr festgestellt. Die Dunkelziffer soll höher liegen. Ausreden, um die Uhrzeit zu prüfen oder die Suche nach dem scheinbar verloren geglaubten Handy, rechtfertigen die Nutzung während des Fahrens nicht. Es würde auch nicht lediglich um das Telefonieren gehen, sondern um die generelle Bedienung und damit einhergehende Ablenkung durch das Handy, die schnell zu Unfällen führen können. Verstöße werden mit 55 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren bei Radfahrern und zwei Punkten, sowie 100 Euro zuzüglich Verwaltungsgebühren bei Kraftfahrzeugfahrern geahndet.

Ab Dienstag werden landesweit mehr als 200 Kräfte in allen acht Inspektionen der beiden Polizeipräsidien an über 70 Kontrollorten in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz sein. Schwerpunkte der Kontrollen sind Handynutzung und Überholfehler im Verkehr. Anlass sind die gestiegenen Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung im Straßenverkehr im Jahr 2020. Das betrifft Radfahrer, wie auch Fahrzeugführer. Weit mehr als 13000 Ordnungswidrigkeiten hat die Polizei in MV 2020 geahndet (2019: 12.468).

Von Christin Assmann