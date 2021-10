Polizei Grimmen: 65-Jährige verursacht Unfall an der Baustelle in der Friedrichstraße

Grimmen

Am Mittwochvormittag kurz vor elf Uhr hat es an der Baustelle in der Friedrichstraße in Grimmen gekracht. Eine 65-jährige Fahrerin aus der Straße der Solidarität kommend, nahm einer 52-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt und verursachte an der Kreuzung der Friedrichstraße einen Unfall. Verletzt wurde niemand, doch ein Schaden von 5.000 Euro ist dabei entstanden.

Der Kreuzungsbereich sorgt seit Beginn des Monats für Verzögerungen im Verkehr und Stau auf den Seitenstraßen. Grund dafür sind die Bauarbeiten und die abgeschaltete Ampelanlage.

Von ca