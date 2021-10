Polizei Grimmen: Autofahrer rammt Feldstein am Greifswalder Tor

Grimmen

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr ereignete sich ein Unfall an Grimmens Greifswalder Tor. Grund dafür war der Feldstein am Rand der Fahrbahn, den der Fahrer eines Skodas angefahren und dabei rausgerissen hat. Das Fahrzeug des 62-Jährigen habe einen erheblichen Schaden von geschätzt 3.000 Euro von dem Zusammenstoß getragen und war laut Polizei nicht mehr fahrbereit.

Der Sundhagener konnte sich selbst nicht erklären, wie es zu dem Unfall kam. Die Findlinge sind schon seit längerer Zeit zur Abgrenzung und Maßgabe für die Fahrer an der engeren Durchfahrt platziert.

Von ca