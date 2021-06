Polizei Grimmen: Erpressung wegen eines Parkplatzes

Reinkenhagen

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei in Grimmen wegen einer Erpressung gerufen. Eine 53-Jährige stellte ihren Pkw auf dem alten Schulgelände in Reinkenhagen ab und verließ das Gelände. Das schien bei dem Eigentümer für Unmut zu sorgen. Der 67-Jährige blockierte das parkende Fahrzeug mit dem eigenen Pkw und wollte nur gegen die Zahlung von einhundert Euro sein Auto wegfahren. Trotz Entschuldigung kam keine Einsicht, denn das Gelände sei privat. Die Polizei musste eingreifen und hat Strafanzeigen wegen Erpressung und Nötigung, aufgenommen.

