Polizei Grimmen: Randale wegen Mund-Nasen-Schutz 

Grimmen

Am Dienstagmittag gegen zwölf Uhr wurde die Polizei in Grimmen wegen eines randalierenden und pöbelnden Kunden gerufen. In einem Möbelgeschäft weigerte sich der 33-Jährige einen Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen, trotz Ermahnung der Angestellten. Daraufhin beleidigte der Grimmener die Verkäuferin und begann im Geschäft zu randalieren. Danach ging die Einkaufstour ohne Maske weiter. Im benachbarten Discounter wurde der Grimmener von der Polizei dann gestoppt. Ein Platzverweis wurde von den Beamten ausgesprochen und eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen.

Von ca