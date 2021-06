Grimmen

Am Montag kam es zu mehreren Unfällen im Straßenverkehr, zu denen die Beamten der Polizeidienststelle in Grimmen gerufen wurden. Bereits gegen acht Uhr am Morgen wurde ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer übersehen und schwer verletzt. Der 61-jährige Fahrer eines Mitsubishi wollte sein Grundstück im Bereich Negast verlassen und auf die B194 fahren. Dabei übersah der Autofahrer den 81-Jährigen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war. Dabei wurde der Senior schwer verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

Auch in Grimmen kam es am Vormittag zu einem Unfall auf der Friedrichstraße. Beim Abbiegen vom Parkplatz des Rewe Supermarktes auf die L19, missachtete eine 63-Jährige die Vorfahrt und fuhr den VW einer 57-Jährigen an. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt. Laut Polizei liegt der Gesamtschaden bei 5000 Euro. Das Auto der Geschädigten war anschließend nicht mehr fahrbereit.

Gegen 19 Uhr kam es in Zarrendorf zu einem weiteren Unfall. Eine 76-Jährige kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr die Grünhecke und kam auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Der Unfall ereignete sich, weil der 85-jährige, demente Ehemann und Beifahrer ins Lenkrad griff und die Fahrerin die Kontrolle über den Hyundai verlor. Beide blieben unverletzt. Der Schaden des Pkws beläuft sich auf 1000 Euro.

