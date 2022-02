Polizei Grimmen: Unbekannte stehlen Kabel im Wert von 10 000 Euro

Tribsees

In eine Rohbaustelle in der Karl – Marx – Straße in Tribsees sind am Wochenende Unbekannte eingedrungen und haben über 1000 Meter Kabel entwendet. Der dabei entstandene Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt. Erst zu Beginn der Woche wurde der Diebstahl bei der Polizei angezeigt.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) war im Einsatz, um Spuren zu sichern und die Grimmener Polizei sucht nun nach Zeugen: Wer hat was gesehen oder Unbekannte bemerkt? Hinweise können telefonisch unter: 038326 – 570 weiter gegeben werden.

