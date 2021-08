Polizei Grimmen: Zwei Einsätze an einem Tag wegen der gleichen Person

Grimmen

Am Dienstagvormittag kurz nach zehn Uhr wurde der Polizei eine hilflose Person im Bereich der Stralsunder Straße in Grimmen gemeldet. Ein 55-jähriger Mann musste mit 2,45 Promille ins Krankenhaus gebracht werden. Doch das sollte nicht die letzte Begegnung mit der Polizei an diesem Tag sein.

Ein Wiedersehen folgte in der Nacht gegen halb zwei Uhr, als ein 36-jähriger Grimmener denselben Mann am Trebelgraben in der Bahnhofsstraße auffand. Der 55-Jährige war nicht ansprechbar und unterkühlt. Erneut wurde die Polizei alarmiert und dank des Zeugen konnte schnell reagiert werden und der Mann wieder ins Krankenhaus gebracht werden.

Von ca