Grimmen

Am Sonntag wurden zwei Fahrer ohne Führerschein von der Grimmener Polizei kontrolliert. Ein Zwölfjähriger fuhr mit einem Pocket Bike, ein sogenanntes Mini – Motorrad, unerlaubt im öffentlichen Raum.

Denn auf Straßen, Geh- und Radwegen, sowie Parkplätzen ist das Fahren nur mit Führerschein erlaubt. Am Sonntagabend gegen halb sieben Uhr stoppte die Polizei einen 21-Jährigen ohne Führerschein in Grimmen. Wie sich herausstellte, wurde seine Fahrerlaubnis bereits in der Vergangenheit von der Polizei sichergestellt.

