Grimmen

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend gegen 21 Uhr stoppte die Polizei auf der Friedrichstraße in Grimmen den Audi eines 28-Jährigen aus dem Bereich Demmin. Der Drogentest des Fahrers schlug positiv auf THC an. Eine Blutentnahme, sowie eine Anzeige wegen des Verdachtes von Fahren unter Einfluss von Drogen folgten.

