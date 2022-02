Grimmen

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr stoppten Beamtes des Polizeireviers in Grimmen auf dem Radweg neben der Bundesstraße 194 auf Höhe der südlichen Randstraße bei Grimmen einen Radfahrer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 50-jährige Fahrer aus der Gemeinde Süderholz alkoholisiert war. Laut Angaben der Polizei ergab die Atemalkoholmessung einen Wert von 1,65 Promille.

Am Abend gegen 20 Uhr wurde ebenfalls in Grimmen ein PKW Ford angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle in der Straße der Solidarität bemerkten die Polizeibeamten beim 43-jährigen Autofahrer Anzeichen, die den Einfluss von Drogen vermuten ließen, den der Fahrer bestätigte.

Später wurde gegen 23.40 Uhr auf der Landstraße 19 in Langsdorf ein PKW Mitsubishi kontrolliert. Der 37-jährige Fahrer war mit 1,42 Promille unterwegs. Zudem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Cannabis an.

Allen Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Arzt entnahm den Fahrern jeweils eine Blutprobe und die örtlich zuständigen Führerscheinstellen wurden durch die Polizei über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt. Darüber hinaus leiteten die Polizeibeamten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln bzw. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ein.

