Stralsund

Verkehrskontrollen, Ruhestörung, Begleitung bei Demonstrationen: Das ist alles Routine für die Polizistinnen und Polizisten im Landkreis Vorpommern-Rügen. Für die Beamten ist dennoch kein Tag wie der andere. Immer andere Menschen, die Hilfe benötigen und manchmal auch skurrile Wendungen. Es gibt auch einige Einsätze im vergangenen Jahr, die von der Norm abweichen. Die kuriosesten Einsätze sind noch Monate später in den Köpfen der Polizisten:

1. Mann erkennt seinen Pkw im Gegenverkehr und wundert sich, wer am Steuer sitzt

Das eigene Auto kommt einem entgegen, aber den Fahrer kennt man nicht: Dieses kuriose Erlebnis hatte ein Mann in Barth im November. Als er sein Auto im Gegenverkehr erkannte, drehte er kurzerhand um und folgte diesem. Normalerweise fahre seine Tochter den Wagen, doch die Frau am Steuer kannte er nicht. Kurz hinter dem Ortsausgang konnte er die Fahrerin stoppen und zur Rede stellen. Sie gab an, dass es sich um ihr Auto handelt, als der Mann sie aufklärte, flüchtete sie zu Fuß, teilt die Polizei mit. Später erfuhr der Mann, dass seine Tochter den Pkw in der Chausseestraße abgestellt hatte, den Fahrzeugschlüssel stecken ließ und kurz weg ging. In dieser Zeit hat die unbekannte Frau sich vermutlich ans Steuer gesetzt und ist davongefahren.

2. Dieb stellt gestohlene Holzgans ans Fenster

Auf Hiddensee wurde eine Holzgans gestohlen, die dann beim Nachbarn gefunden wurde. Quelle: Polizeiinspektion Stralsund

Eine von Hand angefertigte Holzfigur in Form einer Gans wurde auf der Insel Hiddensee im August gestohlen. Die Kriminalpolizei in Bergen ist bei Ermittlungen auf einen Nachbarn gestoßen, der häufiger auf dem Grundstück des Bestohlenen gewesen sein soll. Kurz vor Weihnachten suchte ein Kontaktbeamter den mutmaßlichen Dieb auf, nachdem ein Durchsuchungsbeschluss gefasst wurde. Und tatsächlich: Direkt beim Eintreffen stellte dieser die Holzskulptur auf einem Fensterbrett im Wohnzimmer fest. Die Skulptur stand dort offen und war für jedermann im Fenster sichtbar. Der Dieb gab die Figur im Wert von rund 200 Euro wieder heraus.

3. Stinkende Früchte aus China im Paket

Ein stinkendes Paket löste einen Polizeieinsatz in Grimmen aus. Darin: Zwei Früchte aus China Quelle: Polizeiinspektion Stralsund

Im Juli 2021 war etwas faul bei der Deutschen Post in Grimmen. Eine Mitarbeiterin rief die Polizei, weil ein Paket für ein chinesisches Restaurant nach Gas roch. Die Polizisten nahmen sowohl zur Postangestellten als auch zum Empfänger des Pakets Kontakt auf. Woher kam dieser fürchterliche Gestank? Die Restaurantbesitzerin übernahm das Paket und öffnete es. Denn sie wusste, was in dem Paket ist – es waren zwei Durian-Stinkfrüchte aus Vietnam. Am Ende konnten alle Beteiligten darüber lachen. Funfact: In Thailand ist es verboten, die Stinkfrucht mit in Hotels oder öffentliche Verkehrsmittel mitzunehmen. Tut man es doch, dann wird in Hotels das Zimmer oft noch für eine weitere Woche berechnet, da man es solange auslüften muss.

4. Ein Kalb im Garten

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist ein Kalb auf einem Grundstück aufgetaucht. Wo kam es her? Das stellte die Polizei vor ein Rätsel. Quelle: Polizeiinspektion Stralsund

Ein frisch geborenes Kälbchen wurde Anfang März in einem Garten in der Schulstraße in Frauendorf bei Barth gefunden und sorgte für einen Polizeieinsatz. Ein Anwohner hat sich an die Beamten gewandt. Die Polizisten fanden die Mutterkuh ganz in der Nähe, wie in einem Facebook-Beitrag der Polizei Vorpommern-Rügen zu lesen ist. Die Kuh habe ihren Nachwuchs bereits vermisst. Die Polizisten sorgten für eine umgehende Familienzusammenführung.

5. Weihnachtsmann festgenommen

Corona-Demo in Stralsund auf dem Alten Markt: Ein als Weihnachtsmann verkleideter 47-Jähirger beschäftigte erneut die Polizei. Quelle: Christian Rödel

Da war selbst der Weihnachtsmann nicht immer artig: In den sozialen Netzwerken machte Anfang Dezember ein Video die Runde, in dem die Polizisten in Stralsund einen als Weihnachtsmann verkleideten Protestler abführen. Wie die Polizei später mitteilte, verweigerte dieser bei einer Demonstration seine Namensangabe und sollte deshalb zum Funkstreifenwagen begleitet werden, um die Identität festzustellen. Danach sei er wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Anschließend habe sich herausgestellt, dass er bereits mehrfach im Verdacht stehe, Straftaten gegen das Versammlungsgesetz im Zusammenhang mit coronakritischen Demonstrationen begangen zu haben. Bei weiteren Demos in den darauffolgenden Wochen machte der Weihnachtsmann weiteren Ärger.

6. Mit 131 km/h durch Grimmen

An einem Abend im November hatte es ein junger Mann aus der Gemeinde Weitenhagen sehr eilig, wieder aus Grimmen rauszukommen. Statt mit erlaubten 50 km/h fuhr er mit 131 Sachen durch die Stadt. Nach Abzug der Toleranz war der 22-Jährige trotzdem 77 km/h zu schnell unterwegs. Er hatte es sogar so eilig, dass er die anschließenden Haltezeichen der Polizei missachtete und einfach weiterfuhr. Dank Zeugenhinweisen konnte der Flüchtige jedoch bekannt gemacht und später bei seiner Freundin in der Wohnung angetroffen werden. Er hatte Glück im Unglück: Er wurde einen Tag vor der Einführung des neuen Busgeldkatalogs geblitzt. So muss er mit mindestens 680 Euro Bußgeld, drei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Einen Tag später wäre es deutlich teurer geworden.

7. Absturz eines Modellsegelflugzeuges in Groß Kedingshagen

Und plötzlich war das Flugzeug weg: Im August hat ein Mann ein Modellflugzeug auf dem Flugplatz in der Gemeinde Kramerhof gestartet. Es wurde eine Sturzlandung – im Garten eines Einfamilienhauses in Groß Kedingshagen. Nach Angaben der Polizei hätte sich der Modellflugzeugbauer mit einem Bekannten verquatscht und sein Flugobjekt aus den Augen verloren. Er hatte sich versehentlich am Flugzeug des Bekannten orientiert. Verletzt wurde niemand. Durch den Aufprall des Flugzeuges entstand ein leichter Sachschaden am Rasen des Hinweisgebers. Das Flugzeug, welches einen Wert von etwa 5000 Euro hat, wurde in Gänze zerstört.

8. Keinen Mund-Nasen-Schutz, dafür 210 Gramm Cannabisblüten im Rucksack

Marihuana in Form von Blütenständen ist in einer Kiste zu sehen. 210 Gramm davon sind einem Mann am Stralsunder Bahnhof bei einer Kontrolle aus der Tasche gefallen. (Symbolbild) Quelle: Matthias Balk/dpa

Im Februar 2021 sprachen Polizisten am Bahnhof in Stralsund einen Mann an, der keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Während der polizeilichen Kontrolle griff der 27-Jährige Mann in seinen Rucksack, um seinen Pullover rauszuholen. Dabei fiel ihm ein Beutel mit Cannabisblüten auf den Boden, direkt den Beamten vor die Füße. Das war aber nicht alles. Nachdem die Beamten den Reisenden aus Hamburg mit auf die Wache genommen hatten, fanden sie insgesamt 210 Gramm Cannabisblüten sowie eine geringe Menge Amphetamine. Nun muss er sich wegen Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern und das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

9. Pferdetritt auf Hiddensee

Ein Pferd hat auf Hiddensee einen Streifenwagen der Polizei beschädigt. Quelle: Polizeiinspektion Stralsund

Auf der Insel Hiddensee ist das Autofahren weitestgehend verboten. Nicht nur die Anwohner achten darauf, dass sich an die Regel gehalten wird, sondern auch die Tiere. Als der Kontaktbeamte der Insel mit seinem Elektro-Streifenwagen im Juni eine Pferdekutsche überholte, schlug das Pferd aus und trat gegen das Auto. Vermutlich hatte sich die fünfjährige Pferdestute „Jeannie“ vor Geräuschen der anliegenden Baustelle erschreckt, schreibt die Polizei. Das Pferd und der einheimische Kutscher blieben glücklicherweise unverletzt.

10. Verwirrter Mann, der sein Auto samt Kind nicht mehr fand

Ein verwirrter Mann mit Gedächtnislücken hat in Stralsund im Sommer für einen Großeinsatz gesorgt. Er fand sein Auto nicht mehr, in dem sich sein vierjähriger Sohn aufhielt. Der weiß-gelbe VW-Transporter wurde anschließend in einer groß angelegten Aktion gesucht, es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass das Kind in Gefahr ist. Wenige Stunden später dann Erleichterung: Nur wenige Hundert Meter vom Vater entfernt stand das Auto auf einem Hinterhof, der Knirps kletterte selbstständig aus dem Wagen und suchte an der Straße nach Hilfe. Warum der Mann barfuß unterwegs war und Gedächtnislücken aufwies, ist unklar. Allerdings wurde ein medizinischer Grund vermutet.

Von Stefanie Ploch