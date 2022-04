Polizei: Warnung vor „Mahnschreiben“ von Münchener Anwaltskanzlei

Stralsund/ Grimmen

In den letzten Tagen häufen sich deutschlandweit die Meldungen über angebliche Schreiben mit dem Betreff „Vorgerichtliche Mahnung“ einer Münchner Anwaltskanzlei. Nun hat diese augenscheinliche Betrugsmasche auch den Landkreis Vorpommern-Rügen erreicht. Am Wochenende hat die Polizei insgesamt fünf Anzeigen aufgenommen.

In Barth erhielten ein 65-Jähriger und ein 79-Jähriger einen Brief. In Prerow wurde eine 78-Jährige angeschrieben. In Bergen sollte ein 79-Jähriger betrogen werden und in Grimmen zeigte ein 61-Jähriger den Betrug an. Allein am Montag wurden fünf weitere Anzeigen bei der Grimmener Polizei aufgegeben worden. Alle Betroffenen sollen das gleiche Anschreiben mit derselben Geldforderung erhalten haben. Niemand ist der Forderung nachgekommen.

In dem Brief, in dem von einer angeblichen Forderung in Höhe von 289,50 Euro einer Lottofirma die Rede ist, wurde gleichzeitig ein Kündigungsschreiben und ein Formular für ein Sepa-Lastschriftmandat mitgeschickt. Ein Schaden ist nicht entstanden. Die Polizei rät deshalb zur Vorsicht.

Von OZ