Polizei ermittelt: Unerlaubter Waffenbesitz in Miltzow?

Grimmen

Ein 32 Jahre alter Mann aus Polen sorgte bereits am Freitag für einen stundenlangen Einsatz der Polizei. Wie erst jetzt bekannt wurde, meldete er sich gegen 8 Uhr morgens im Revier in Grimmen und gab an, dass er von vier polnischen Landsleuten in Miltzow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) bedroht wurde.

Auch aufgrund erheblicher Verständigungsprobleme machte er widersprüchliche Aussagen. Er gab zunächst an, dass er mit einer Waffe bedroht wurde. Im Laufe der Vernehmung mit den Kollegen des Kriminaldauerdienstes sprach er dann davon, dass auf ihn auch geschossen wurde. Der Mann, der sich legal in Deutschland aufhält, begab sich im Laufe des Tages freiwillig in medizinische Behandlung. Für die Polizei war der Einsatz damit jedoch nicht abgeschlossen.

Sprengstoffsuchhund kam zum Einsatz

Mit einem Sprengstoffsuchhund suchten die Polizisten den vermeintlichen Tatort ab. Jedoch ohne Erfolg. Der Hund konnte keine Schmauchspuren, Patronen oder sonstige Hinweise finden, die auf einen Waffengebrauch hinwiesen. Die umfangreichen Ermittlungen dauerten bis in die frühen Abendstunden an und sind auch jetzt noch nicht abgeschlossen. Die Polizei ermittelt weiterhin aufgrund unerlaubten Waffenbesitzes.

Wer relevante Beobachtungen machte und relevante Aussagen zu dem beschriebenen Tatgeschehen geben kann, sollte sich im Revier unter der Telefonnummer 03 83 26/5 70 melden.

Von Carolin Riemer