Polizei in Grimmen mit Rätsel um Radlader beschäftigt

Ein etwas rätselhafter Fall beschäftigt die Polizei in Grimmen. Ein Radlader ist in der Nacht zum Dienstag vom Gelände der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in der Straße der Solidarität in Grimmen verschwunden und ein paar Stunden später am Vietlipper Damm wieder aufgetaucht.

Mitarbeiter der Baufirma spürt Radlader wieder auf

Derzeit wird das Außengelände der Awo umfangreich umgestaltet. Als Mitarbeiter einer bauausführenden Firma am Dienstagmorgen auf die Baustelle gekommen sind, haben sie sofort das Fehlen des Radladers festgestellt. Wie die Polizei informiert, hat sich daraufhin einer der Mitarbeiter in der Nachbarschaft erkundigt, ob jemand etwas Auffälliges mitbekommen hat.

Er hat schließlich einen Anwohner ausfindig gemacht, der gesehen hat, dass der Radlader am Montagabend gegen 21.45 Uhr vom Awo-Gelände gefahren worden und in Richtung Kulturhaus verschwunden ist. Der Verantwortliche der Firma ist anschließend dem Weg gefolgt und hat „seinen“ Radlader auf Höhe des Stadtbauhofes am Vietlipper Damm wiedergefunden.

Spazierfahrt oder Diebstahl: Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei prüft nun, ob das Baufahrzeug einfach „nur“ unbefugt benutzt wurde oder gestohlen werden sollte. Beamte des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Stralsund sind im Einsatz gewesen, um Spuren zu sichern. Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 /570) zu wenden. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

