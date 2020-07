Polizei stoppt Autofahrer mit 2,36 Promille an Grimmener Tankstelle

Grimmen

Am Dienstagnachmittag um 17 Uhr hat die Polizei in Grimmen einen betrunkenen Autofahrer an einer Tankstelle gestoppt. Nach Angaben der Polizei fand ein Streifenwagen an der Star-Tankstelle im Pommerndreieck in 18516 Süderholz einen verdächtig aussehenden Mann. Er ging aus dem Gebäude mit einer Flasche Bier, setzte sich in sein Auto und fuhr hinter die Tankstelle.

Ein Zeuge informierte die Polizei, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Die Beamten führten bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch, nachdem sie ebenfalls seinen Alkoholgeruch bemerkten. Der 50-Jährige hatte 2,36 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr und hat den Führerschein des Mannes beschlagnahmt.

Von OZ