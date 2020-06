Tribsees

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr kontrollierten Beamte des Grimmener Polizeireviers in Tribsees ein Fahrzeug der Marke „ Mercedes“. Wie sich herausstellte, gab es für den Personenkraftwagen mit Berliner Kennzeichen keine gültige Pflichtversicherung. Am Steuer saß eine 42-jährige Frau aus Tribsees.

