Grimmen

Die Polizei hat in Grimmen am Donnerstagabend einen Alkoholsünder am Steuer erwischt und die Trunkenheitsfahrt beendet. Beamte zogen den Mann mit seinem Pkw gegen 21.10 Uhr aus dem Verkehr.

Auf falscher Fahrspur unterwegs

Der Mann, ein 55-Jahre alter Stralsunder, war durch seine Fahrweise aufgefallen. Mit seinem Hyundai fuhr er an der Einmündung zur Leningrader Straße sogar auf der entgegengesetzten Fahrbahn, teilt die Polizei mit. Die besatzung eines Funkstreifenwagens des Grimmener Polizeireviers Grimmen stoppten ihn und stellten bei der Kontrolle fest, dass er nach Alkohol roch. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher, und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Udo Burwitz