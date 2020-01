Polizei zieht überladenen Lkw aus dem Verkehr

Grimmen

Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert: Mit gebrochenen Radmuttern ist ein Lkw-Gespann auf dem A-20-Abschnitt in der Gemeinde Süderholz im Landkreis Vorpommern-Rügen liegengeblieben. Bei sder Kontrolle stellte sich heraus, dass der Lkw und der Anhänger stark überladen war. Er wurde aus dem Verkehr gezogen und auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens abgestellt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ging der „Lastenesel“ auf vier Rädern Beamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen bereits am vergangenen Sonnabend ins Netz. Gegen 15 Uhr entdeckten sie den Lkw der Marke VW samt Anhänger. Er war auf der A 20 im Bereich der Gemeinde Süderholz liegengeblieben. Die Beamten unterzogen den Fahrer und das Zuggespann einer Kontrolle, bei der festgestellt wurde, dass es viel zu viel geladen hatte.

Drei Radbolzen am Hinterrad gebrochen

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 31 Jahre alte Fahrer mit seinem Gespann im Berliner Bereich gestartet. Während der Fahrt brachen offenbar aufgrund der starken Überladung drei der fünf Radbolzen an einem Hinterrad des Lkws, sodass der Fahrer stoppen musste. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und ordneten an, dass der Lkw samt Anhänger exakt gewogen wird. Das Zuggespann wurde zunächst bei einem Abschleppunternehmen sichergestellt. Das Wiegen erfolgte am Montag. Ergebnis: Der VW, der bis unter das Dach beladen war, brachte 1380 Kilogramm zu viel auf der Waage. Der Anhänger, auf dem Holz verstaut war, war mit 300 Kilogramm überladen.

Ebenso stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der aus der Bundeshauptstadt stammende Fahrer für dieses Zuggespann gar nicht die erforderliche Fahrerlaubnisklasse besaß. Erforderlich wäre die Klasse C1E gewesen, vorweisen konnte der 31-Jährige jedoch nur die Klasse B. Damit bestehe bei dem Mann der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, schlussfolgert die Polizei. Verantworten muss sich der Berliner auch wegen der Überladung, die grundsätzlich einen Verkehrsverstoß darstellt. Bei einer Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichtes um mehr als 30 Prozent, wie in diesem Fall, muss er mit einem Bußgeld von 235 Euro und einem Punkt in der Kartei des Kraftfahrtbundesamtes Flensburg rechnen.

Auch Fahrzeughalter drohen Konsequenzen

Konsequenzen drohen aber auch dem 66-jährigen Halter des Fahrzeugs. Er steht im Verdacht, die Fahrt zugelassen beziehungsweise angeordnet zu haben. Diesbezüglich ermittelt auch die Kriminalpolizei.

Im Zusammenhang mit dem Fall weist die Polizei daraufhin, gewissenhaft beim Beladen von Fahrzeugen vorzugehen. Jede Überladung stelle ein Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr dar. Verkehrsunfälle mit Personen- und schweren Sachschäden könnten die Folge sein. Wer mit dem Auto in den Urlaub fährt oder schwere Gegenstände bei einem Umzug oder nach dem Einkauf im Baumarkt transportieren möchte, sollte nicht nur Sorgfalt beim Beladen walten lassen, sondern vorher auch einen Blick auf das zulässige Gesamtgewicht seines Fahrzeugs in seinem Fahrzeugschein werfen.

Von Udo Burwitz