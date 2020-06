Polizeikontrollen rund um Grimmen: Handys am Steuer im Visier

Grimmen

Wer in den nächsten Wochen in Vorpommern beim Rad- oder Autofahren ein Handy benutzt, für den kann das teuer werden. Und wahrscheinlich wird er eher dabei erwischt als sonst. Denn am Mittwoch, dem 1. Juli, starten in Mecklenburg-Vorpommern im Zuge der Kampagne „Fahren. Ankommen. Leben!“ Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt „ Ablenkung im Straßenverkehr“.

Bußgeld auch für Fahrradfahrer

Die diesmaligen Themen-Kontrollen werden im gesamten Monat Juli stattfinden. Im Fokus der sowohl stationär als auch mobil kontrollierenden Polizeibeamten steht dann das Nutzen von Handys von Fahrzeugführern beziehungsweise Radfahrern.

Wer am Steuer ein Handy nutzt, wird mit 100 Euro Bußgeld bestraft und bekommt zusätzlichen einen Punkt, weist die Polizei hin. Als Radfahrer wird die Handynutzung beim Fahren mit 55 Euro geahndet.

Von Almut Jaekel