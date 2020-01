Polizisten bedroht: Grimmener verbringt Nacht in der Zelle

Grimmen

Weil ein 33-Jähriger vor einem Mehrfamilienhaus in der Erich-Weinert-Straße in Grimmen seine Ex-Freundin lautstark und massiv beleidigte, wurde am Sonntag gegen 2.40 Uhr die Polizei verständigt.

Schließlich wurden dann auch die Beamten zweier Streifenwagenbesatzungen vor Ort von dem stark alkoholisierten Mann aus Grimmen beleidigt und sogar bedroht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,15 Promille – trotz gerichtlicher Auflage, dass der 33-Jährige keinen Alkohol konsumieren darf.

Der Grimmener wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in der Zelle verbringen. Als er diese gegen 10 Uhr wieder verlassen durfte, war sein Ärger wohl aber noch nicht verflogen. Erneut beleidigte er die Beamten.

Von Anja Krüger