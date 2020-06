Polizisten überbringen Franzburger (66) lebensrettende Nachricht

Grimmen/ Franzburg

Dieser ungewöhnliche Einsatz bleibt auch den Beamten des Polizeireviers Grimmen in besonders guter Erinnerung: In der Nacht zum Sonnabend meldete sich um 2.15 Uhr eine Mitarbeiterin des Nierentransplantationszentrums in Rostock bei den Grimmener Polizisten. Sie wollte einem 66-jährigen Mann aus Franzburg mitteilen, dass er sogleich eine neue Niere erhalten solle. Doch der Empfänger der Spenderniere gehe nicht ans Telefon.

Höchste Eile war geboten. Nicht nur, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren auf eine neue Niere wartet, auch das Zeitfenster war klein. Bereits um 5 Uhr sollte er sich in der Rostocker Klinik einfinden, um auf die Operation am Montag vorbereitet zu werden. Die Grimmener Polizisten rückten mitten in der Nacht nach Franzburg aus und klingelten das überraschte Ehepaar aus dem Schlaf.

Polizisten schlüpften in Rolle der guten Fee

Als sie die gute Nachricht überbrachten, sei die Freude des Ehepaars natürlich sehr groß gewesen, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Noch im Beisein der Polizisten, die in dieser Nacht in die Rolle der guten Fee schlüpfen durften, nahmen sie Kontakt zum Transplantationszentrum auf. Am Montag wurde der Franzburger operiert.

Dass der ungewöhnliche Einsatz die Einsatzkräfte sehr berührte, macht der Schlusssatz des Polizeisprechers deutlich: „Solche Einsätze sind für uns sehr selten, aber dafür umso schöner! Für die Beamten und das Ehepaar schien die Sonne an diesem Morgen in einem ganz besonderen Licht. Wir wünschen dem Paar weiterhin alles Gute.“

Von Carolin Riemer