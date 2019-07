Ein Kleintransporterfahrer aus Stralsund, der am Sonnabendvormittag mit 1,4 Promille intus auf dem Rügenzubringer unterwegs war und ein 52-Jähriger, der Sonntagvormittag mit 1,33 Promille intus am Sonntagvormittag durch Abtshagen fuhr: Das sind nur zwei der Alkoholsünder, die am Wochenende von Polizisten des Grimmener Reviers aus dem Verkehr gezogen wurden.