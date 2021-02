Pommern

Der Name der Landschaft Barnim nördlich Berlin könnte auf einen Herzog von Pommern zurückgehen, der wohl bis etwa 1230 dieses Territorium beherrschte. Das ist eine der mythischen Erklärungen des Namens Barnim, der erst um 1300 nachweisbar ist.

Vor 850 Jahren waren Pommern auf Expansionskurs. Zusammen mit kleineren Slawenstämmen unternahmen sie einen Raubzug in die Lausitz. Sie wollten die Ländereien des von den Polen unterstützten Slawenfürsten Jaxa in Besitz nehmen. Nachlesen kann man das in dem Band „Naturpark Barnim“ der im Böhlauverlag erscheinenden Reihe „Landschaften in Deutschland“.

„Die Pommern schafften es aber nicht, Gefilde südlich der Uckermark dauerhaft zu okkupieren und gerieten 1185 in Abhängigkeit des dänischen Königs“. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts marschierten dann die Brandenburger auch mal entlang der Havel und der Finow Richtung Pommern.

Pommernherzöge eroberten Strausberg

Bei den Auseinandersetzungen in Brandenburg nach dem Tod von Kaiser Karl IV. (1316-1378) nahmen die Truppen der Greifenherzöge 1402 an einem Raubzug Dietrich von Quitzows (1366-1417) teil, der seinerzeit so etwas wie der eigentliche Landesherr war. Die Verbündeten konnten u. a. die Burg Neumühl, die Stadt Bötzow, das spätere Oranienburg und die dortige Burg sowie Strausberg einnehmen.

Als der 1411 von Kaiser Sigismund zum Verweser der Mark Brandenburg erhobene Nürnberger Burggraf Friedrich von Hohenzollern (1371-1440) die Macht des Adels in den Folgejahren mit Waffengewalt brach, floh Dietrich von Quitzow nach Pommern. Von dort unternahm er mit Truppen der Stettiner Greifenherzöge weitere Raubzüge, die ihn auch in den Barnim führten.

Erst im Dezember 1415 schlossen die Herzöge von Pommern-Stettin, Otto II. (1380-1428) und Kasimir V. (nach 1380-1435), und Friedrich von Hohenzollern in Eberswalde Frieden.

Der materialreiche Band verweist auch auf die Geschichte anderer Beziehungen, zum Beispiel die Eisenbahnverbindungen Richtung Stralsund und Stettin und die Verkehrswege.

Info: Petra Gärtner, Lisa Merkel, Haik Thomas Porada (Hg.): Naturpark Barnim. Eine landeskundliche Bestandsaufnahme, ISBN 978-3-412-51378-8, 30 Euro

Von Eckhard Oberdörfer