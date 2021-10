Rostock

Welches ist das beste Musikvideo aus MV? Das entscheidet sich am kommenden Freitag, 22. Oktober. Dann wird zum achten Mal der PopFiSH – der größte und bedeutendste Musikvideopreis MVs – verliehen.

Aus mehr als 60 Einreichungen hatte eine Auswahljury die zehn besten Clips von Künstlern mit MV-Bezug ausgewählt. Nun ist es soweit – eine Fachjury wählt das beste Musikvideo aus. Gekürt wird der Gewinner am Freitagabend im Dock Inn Hostel in Warnemünde vor großer Leinwand.

OZ vergibt Online-Preis und verlost Gutschein unter Teilnehmern

Auch die OZ verleiht einen Preis: den Online-Preis. Eine Woche lang können OZ-Leser hier darüber abstimmen, welches Video sie am besten finden. Die Abstimmungsphase endet am 22. Oktober, 10 Uhr. Der Gewinner-Clip wird ebenfalls am Freitagabend im Dock Inn bekannt gegeben.

Die Filmemacherin oder der Filmemacher erhält von uns einen 200-Euro-Gutschein von Media Markt, beispielsweise für neue Video-Technik. Auch die Umfrage-Teilnehmer können etwas gewinnen: Unter allen Abstimmenden, die sich registrieren, verlosen wir einen Amazon-Gutschein in Höhe von 25 Euro.

In diesem Jahr sind Musikvideos von Ezida, Luna Soul, Grüßaugust, Matti Klein, Children, Coogans Bluff, Authentic, Der Anfang und Drall im Rennen. Neben dem Jury-Preis und dem OZ-Preis wird es zudem einen weiteren Publikumspreis geben. Die Musiker und Filmemacher stammen alle aus Mecklenburg-Vorpommern, leben im Nordosten oder haben ihre Musikprojekte hier gegründet.

Hier gibt es alle zehn Musikclips zum Ansehen und Anhören

Haben Sie Ihren Favoriten gefunden? Dann geht es hier zur Online-Abstimmung.

Vorjahressieger Die Kerzen aus Ludwigslust wieder nominiert

Im vergangenen Jahr hatte die Ludwigsluster Band Die Kerzen mit ihrem Musikvideo zum Song „Al Pacino“ den PopFiSH 2020 – einen vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur mit 1000 Euro dotierten Preis – gewonnen. Sie sind auch in diesem Jahr wieder nominiert und wollen ihren Titel verteidigen. Der von der OSTSEE-ZEITUNG gestiftete Onlinepreis ging an den jungen Wismarer Regisseur Louis Oßwald für „?“ von Prost Melone.

PopFiSH ist eine gemeinsame Veranstaltung von FiSH – Festival im StadtHafen und PopKW, dem Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft M-V. Die OSTSEE-ZEITUNG unterstützt den Musikvideo Wettbewerb auch in diesem Jahr wieder.

Die öffentliche Preisverleihung findet am 22. Oktober ab 19.30 Uhr im Dock Inn Hostel in Warnemünde statt. Tickets gibt online unter www.fish-festival.de/events/popfish-2021 für 6 Euro.

Von Michaela Krohn