Grimmen

Nadine Reichenbach ist fit. Das sieht man auf den ersten Blick. Die Muskeln am zarten Körper der 34-Jährigen sind definiert, ihr Lachen ist natürlich und fröhlich. Automatisch wird man an die eigenen guten Vorsätze erinnert: Wie war das noch? Ach ja: mehr Sport, mehr Bewegung, gesündere Ernährung.

Aber von diesen Neujahrs-Vorsätzen hält Nadine Reichenbach eher wenig. Die seien spätestens nach drei Monaten sowieso wieder vergessen. „Viel besser ist es, wenn man sich ein klar formuliertes Ziel steckt. Man steht an einem Punkt A und möchte zu Punkt B.“ Und auf diesem Weg, von Punkt A zu Punkt B, begleitet die sportliche junge Frau aktuell etwa 70 Menschen in ihrer „Powerschmiede“ in der Grimmener Straße Quebbe 25. Sie schmiedet ihnen sozusagen den individuellen Fahrplan zu einem gesünderen Leben. Egal, ob die Teilnehmer erst 14 oder 70 Jahre alt sind. Selbst ihre 80 Jahre alte Oma machte sie nach einer Knie-Operation wieder fit.

Der Opa schmiedete hier früher Eisen

Dort wo früher Eisen geschmiedet wurde, finden nun viele Körper zu einer neuen Form. Peter Reichenbach, der Opa von Nadine, führte viele Jahre an dieser Stelle die „Bauschlosserei Reichenbach“. Heute liegen auf dem Boden Matten, an den Wänden hängen Seile und andere Fitnessgeräte. Vor fünf Jahren eröffnete die Grimmenerin die „Powerschmiede“. Doch hier werde viel mehr als nur der reine Fitness-Gedanke vermittelt, betont sie. Alles begann, als sie bereits mit Anfang 20 starke Rückenschmerzen bekam und die Ärzte ihr nicht wirklich weiter helfen konnten.

Damals arbeitete Nadine noch in einem Büro. Sie hatte bei der Arbeit wenig Kontakt zu Menschen, keine Möglichkeit Sport zu treiben und überhaupt: Richtig glücklich war sie nicht mit dieser Situation. Sie beschloss, dass sie ihr Leben selbst in die Hände nehmen sollte. Eine Freundin, die als Personell-Trainerin arbeitet, schreibt ihr damals einen Trainingsplan und Nadine spürt, wie gut ihr der Sport tut. Der Anfang war getan.

Training wie russische Spezialeinheiten

Sie lässt sich eineinhalb Jahre lang zur RKC-Trainerin ausbilden. RKC steht für „Russian Kettlebell Certification“ und ist ein besonderes Trainingsverfahren an Kettlebells, oder auch Kugelhanteln. Früher trainierten russische Spezialeinheiten der Polizei oder auch Soldaten mit den freien Gewichten. Mittlerweile haben aber viele Sportler die Vorteile dieses Training erkannt. Nadine nennt es „das Werkzeug, um gesund zu werden“.

Doch diese Trainerlizenz reicht ihr nicht. Sie möchte den Menschen ganzheitlich zu einem schöneren Leben verhelfen. Und so lässt sie sich auch noch zur Ernährungsberaterin, zum Foodcoach und zur Fachberaterin für Ernährungsmedizin ausbilden. Im kommenden Jahr beginnt sie ein Fernstudium zur „Therapeutin für klinische Psycho-Neuro-Immunologie“.

In der „Powerschmiede“ bekommen die Sportler nicht nur formschöne Muskeln und eine neues Körpergefühl, sondern auch viel Wissen. Nadine Reichenbach bewegt die Teilnehmer dazu, über sich selbst und die eigenen Verhaltensweisen nachzudenken. Wie viel Zeit nehme ich mir für das Essen? Bewege ich mich einseitig, etwa indem ich meine Handtasche stets auf der linken Schulter trage? Sollte ich Käse nicht besser als Genussmittel verstehen und nicht als Lebensmittel? Sie hält neben ihren Sport- und Kettlebellkursen auch Ernährungsvorträge. Auf Wunsch betreut sie die Teilnehmer auch in privaten Einzelstunden.

Wer Nadine Reichenbach kennen lernt, verspürt umgehend Lust, sich Sportschuhe anzuziehen und loszulegen. Ihre positive Lebenseinstellung ist ansteckend, denn sie geht mit gutem Beispiel voran. Im Sommer überquerte sie beispielsweise mit ihrem Freund zu Fuß die Alpen. „Ich versuche mich zu 80 Prozent an das zu halten, was ich in meinen Vorträgen erzähle“, sagt sie lachend, denn auch sie verzichtet nicht stets und ständig auf Pizza oder ein Stück Käse.

Von Carolin Riemer